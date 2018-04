Derby della Lanterna, l’arbitro è il ligure Massa di Imperia

Sono state ufficializzate dalla Commissione Arbitri Nazionale Serie A le designazioni per la trentunesima giornata di campionato. L’incontro tra Genoa e Sampdoria allo stadio Luigi Ferraris, sabato con inizio alle ore 20:45, è stato affidato alla direzione dell’arbitro Davide Massa (esordio in Serie A Tim il 23 gennaio del 2011), esponente della sezione Aia di Imperia. Titolare di qualifica di internazionale dal 2014, in curriculum ha, tra varie esperienze, 104 partite in Serie A Tim (37 rigori concessi, 20 espulsioni). Ha arbitrato anche la finale di Tim Cup 2017. Due i precedenti nella veste di arbitro in gare di campionato con il Genoa, otto con la Sampdoria (6 in A e 2 in B). L’incarico di assistenti è stato assegnato a Riccardo Di Fiore (internazionale dal 2011) e Stefano Alassio, affiliati ai distretti arbitrali di Aosta e Imperia. Le funzioni di quarto ufficiale verranno espletate da Luca Banti, tesserato nella sezione Aia di Livorno (internazionale dal 2009). Per la video assistenza arbitrale il ruolo è stato conferito a Daniele Orsato (internazionale dal 2010), in rappresentanza della sezione Aia di Schio, con la collaborazione come avar di Mauro Vivenzi, appartenente alla sezione Aia di Brescia.

