Derby della Lanterna, i numeri della stracittadina 114

GENOVA 10 MAR. L’agenzia giornalistica leader in Italia nell’archiviazione di numeri e statistiche legati alla storia del calcio nazionale ed internazionale ci fornisce alcune informazioni sulla stracittadina tra rossoblù e blucerchiati.

I precedenti: blucerchiati in vantaggio. I precedenti ufficiali tra Genoa e Sampdoria in casa dei rossoblù sono 48 con bilancio di 12 affermazioni genoane (ultima 2-1, nella Serie A 2010/11), 18 pareggi (ultimo 1-1, nella Serie A 2012/13) e 18 successi blucerchiati (ultimo 3-2, nella Serie A 2015/16). La Samp ha vinto le ultime 3 stracittadine a casa dei cugini rossoblù (record storico eguagliato come i due del 2002/03 e quello del 2007/08) e segna da 5 derby consecutivi (7 reti complessive). Negli ultimi 10 derby a casa-Genoa ben 6 sono state le vittorie doriane.

I derby di marzo. Sono stati finora 16 i derby della Lanterna giocati nel mese di marzo e la fa da padrone il pareggio, uscito 9 volte. Nel conto delle vittorie è avanti la Sampdoria per 4-3, ma non ne vince uno dal 16 marzo 1980, 3-2 in casa, in Serie B, con le reti di Sartori, Genzano e Roselli. A livello di Serie A l’ultimo derby vinto in marzo dai blucerchiati risale addirittura al 22 marzo 1964, 1-0 esterno con gol di Barison.

Le sfide tecniche: Giampaolo sempre vittorioso nei 2 precedenti. Terzo confronto tecnico ufficiale tra Andrea Mandorlini e Marco Giampaolo: in entrambi i precedenti si è imposto l’attuale tecnico della Sampdoria. I dati sono riferiti ai match Cagliari-Siena al “Sant’Elia” stagione 2007/08, 2-1 sardo in Coppa Italia, 1-0 in Serie A.

Il turn-over rossoblù. Il Genoa è una delle due squadre della Serie A 2016/17 che schiera il maggior numero di calciatori dopo 27 giornate: 31, come il Pescara.

Samp imbattuta da 6 turni. La Sampdoria non perde da 6 turni, in cui ha raccolto 4 successi e 2 pareggi. L’ultimo k.o. blucerchiato risale allo 0-1 di Bergamo del 22 gennaio scorso. In corso la striscia positiva record doriana in questa stagione 2016/17.

Genoa senza successi in casa da 5 partite. Il Genoa non vince in casa da 5 gare, in cui ha messo insieme 2 pareggi e 3 sconfitte. L’ultima vittoria rossoblù davanti al proprio pubblico risale al 15 dicembre scorso, 1-0 sulla Fiorentina.

Le poche soluzioni-gol doriane. La Sampdoria, dopo 27 turni della A 2016/17, è la squadra che segna con meno giocatori, appena 6: in ordine alfabetico Edgar Barreto, Bruno Fernandes, Luis Muriel, Dennis Praet, Fabio Quagliarella e Patrik Schick.

La panchina-gol blucerchiata. La Sampdoria è la formazione che segna più gol con i panchinari che entrano a partita in corso nella Serie A 2016/17. Dopo 27 turni sono 9 le reti blucerchiate di calciatori subentrati su 34 totali, pari al 26,5% del dato globale: 6 gol sono stati firmati da Patrik Schick (recordman nei principali tornei europei 2016/17), 3 da Bruno Fernandes.

Autorete facile con le genovesi. Genoa-Sampdoria è anche la sfida – a poli opposti – delle autoreti nella Serie A 2016/17: i rossoblù sono la formazione più autolesionista della A 2016/17 (3 subite in 27 giornate), i blucerchiati la più agevolata (4 a favore).

L’arbitro. Il derby della Lanterna sarà diretto da Daniele Orsato di Schio. Con il fischietto vicentino il Genoa ha un bilancio di 11 successi, 10 pareggi e 6 sconfitte su 27 incroci ufficiali. Quindici i precedenti con la Sampdoria, che ha collezionato 5 successi, 6 pareggi e 4 sconfitte. Orsato è alla seconda stracittadina genovese in carriera: fu 1-1 il 14 aprile 2013, in A, sempre a casa-Genoa.