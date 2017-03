Derby della Lanterna, Ferrero “Conta solo vincere”

GENOVA 10 MAR. «Il derby non si discute, si vince». Il presidente Massimo Ferrero si presenta a Bogliasco per l’ultima seduta prima della stracittadina della Lanterna e dimostra, come sempre, di avere le idee chiare. «Ho imparato che si tratta di una partita a sé – dichiara a Premium Sport -. Chi ha più elettricità addosso fa più luce, chi fa più luce fa gol e fa la felicità del presidente e dei tifosi».

Orgoglio. Dopo due stagioni, la supremazia cittadina sembrerebbe finalmente pendere dalla parte blucerchiata. «A me le cabale e i discorsi non interessano – taglia corto -. La distanza in classifica con il Genoa? Se sei a meno nove magari hai più fame e più voglia di vincere. Bisogna entrare in campo e giocarsi la gara, metterci forza e testa, gamba e orgoglio».

Vincente. «Avremo finalmente uno stadio pieno – continua Ferrero -, ci saranno 35.000 persone che hanno pagato un biglietto e spero si godano un bello spettacolo. Poi chi segna vince, il derby è così. Se firmo per il pareggio? No, non firmo niente: io sono nato vincente e voglio vincerle tutte».

Progetto. Infine una battuta sul mister. «Preparazione, tattica e amore. Giampaolo è questo: un’ottima persona e un grande allenatore – rivela il numero uno blucerchiato -. Con lui vediamo il gioco, belle partite e i ragazzi hanno bisogno di un tecnico così. Gli ho proposto quindi di prolungare il contratto per portare avanti il nostro progetto. L’anno prossimo saremo la squadra da battere».