Derby del cinema a De Laurentiis, Ferrero: giocato alla pari

«Il Napoli se l’è fatta sotto». Usa una frase delle sue il presidente Massimo Ferrero per spiegare come sia andata al “San Paolo”. «Un punto per uno non avrebbe fatto male a nessuno – continua -, ce la siamo giocata alla pari. Sono molto orgoglioso dei miei, hanno fatto una grande gara. I ragazzini a bordocampo nascondevano il pallone e Sarri chiedeva l’aiuto del pubblico: significa che abbiamo fatto bene e li abbiamo messi in difficoltà».

Fortuna. «Siamo venuti a Napoli e abbiamo fatto paura alla capolista – dice Ferrero -, siamo usciti dal campo con orgoglio. Abbiamo affrontato senza paura una delle squadre che si giocherà lo Scudetto fino alla fine, ci è mancata solo un minimo di fortuna. Con un po’ di core e di culo il 3-3 ci stava. Sarri? Non lo cambierei con Giampaolo».