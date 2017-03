Derby, da domani scatta la vendita libera

GENOVA 3 MAR. Dalla giornata di sabato scatta al Ticket Office del Genoa Museum and Store al Porto Antico (orario continuato 10-19, chiuso solo lunedì) la vendita libera dei tagliandi per il derby, già reperibili nelle ricevitorie Listicket e sul sito www.listicket.com. In vendita biglietti per i settori Distinti, Tribuna Inferiore Centrale, Tribuna Inferiore Laterale, Tribuna Superiore e Settore 5, quest’ultimo riservato ai supporter del Grifone. I posti nella Nord sono esauriti. Per l’acquisto non occorrono tessere del tifoso o card equivalenti. A oggi sono complessivamente oltre novemila i titoli di accesso acquistati o distribuiti.

Scade invece alle 19 di oggi, sempre presso il Ticket Office, il termine entro il quale ottenere / convalidare il titolo di accesso (Distinti o Settore 5), già inserito nel costo dell’abbonamento, per gli abbonati del Genoa di Gradinata Sud. Da sabato non sarà più possibile rivendicare diritti. Per ottemperare è necessario presentare la propria tessera Dna Genoa e/o il segnaposto. Ogni abbonato di Gradinata Sud può perfezionare la procedura per un totale di quattro abbonati aventi diritto, esibendo le corrispettive tessere Dna Genoa e/o i segnaposti degli intestatari.

I prezzi dei biglietti, con maggiorazione di un euro per i diritti di prevendita nelle ricevitorie Listicket e sul sito www.listicket.com, sono i seguenti (*tariffa ridotta da 8 a 16 anni non compiuti): Tribuna Inferiore Centrale: 150 euro, *75 euro; Tribuna Inferiore Laterale: 100 euro, *50 euro; Tribuna Superiore: 60 euro, *30 euro; Distinti: 40 euro, *20 euro; Gradinata Nord e Settore 5: 25 euro, *15 euro. Domenica il Genoa Museum and Store sarà regolarmente in servizio.