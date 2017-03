Derby, ancora 600 biglietti disponibili per la Tribuna

GENOVA 11 MAR. Si va riempiendosi lo stadio Luigi Ferraris, ma anche oggi chi vorrà potrà contare su un buon quantitativo di biglietti acquistabili. A fine giornata restano infatti disponibili oltre 600 biglietti di Tribuna Superiore (tariffa intera 60 euro, 30 euro per gli Under 16), parecchie decine di Tribuna Inferiore Centrale (150 euro, ridotto 75 euro) reperibili ancora nelle ricevitorie Listicket, sul sito www.listicket.com, al Ticket Office del Genoa Museum and Store (dalle ore 10) e presso le biglietterie dello stadio in via Monnet (a partire dalle ore 15). Reperibili inoltre tagliandi del settore 6 riservato ai supporter ospiti in distribuzione tramite le modalità comunicate da Uc Sampdoria.