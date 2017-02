GENOVA. 24 FEB. “Al pronto soccorso del San Martino-Ist non c’è limite al peggio. Manca la sorveglianza ai pazienti. Risultato? Furti di borse, portafogli, cellulari nell’indifferenza più totale. Ma cosa sta succedendo al più grande ospedale di Genova, uno dei più grandi d’Italia? Il 12 gennaio Toti e Viale, dopo aver incontrato i direttori del San Martino, hanno dichiarato che tutto va bene. Evidentemente, più che un sopralluogo, i due hanno effettuato la solita inutile passerella mediatica post natalizia. Ci chiediamo quale San Martino abbiano visto”.

Lo ha dichiarato oggi il consigliere regionale del M5S Marco De Ferrari.

“Non bastano – ha aggiunto De Ferrari – i disagi ai pazienti dovuti alla cronica carenza dei posti letto, alle code infinite, alle barelle appena acquistate ma inutilizzabili e pericolose, al mega cratere del cantiere di largo Benzi (avviato nel 2007 per 420 posti auto e mai concluso!). Ora – e non è una novità delle ultime ore – dobbiamo pure sentire parlare di furti ai pazienti in corsia! Perché manca la sorveglianza e il personale adeguato, e chiunque può entrare liberamente a tutte le ore, soprattutto di notte.

Rinnoviamo la richiesta urgente d’audizione in Commissione Sanità, alla presenza dell’assessore leghista Viale, dei tre direttori responsabili di fresche nomine, dal direttore Asl3 ai due dirigenti del San Martino Ist. Tutti e tre frutto di nomine dirette o indirette garantite appunto dalla stessa Viale.

Restiamo in attesa di una celere risposta da parte dell’assessore e del presidente della Commissione Sanità, Matteo Rosso. Abbandonino Poltronopoli, il loro giochetto delle comode poltrone di A.Li.Sa, e rispondano ai cittadini.

Contestualmente depositeremo in queste ore un’interrogazione urgente in Regione per chiedere all’assessore leghista chiarezza sul caos dell’ospedale San Martino e cosa stia facendo la Giunta per porre al più presto rimedio ai gravi e quotidiani disservizi che colpiscono pazienti, personale e cittadini. Non siamo più di fronte a un’emergenza, ma un disagio cronico ormai sotto gli occhi di tutti”.