GENOVA. 22 FEB. Delitto Pontedecimo, che forse si poteva evitare. I giudici oggi hanno condannato a 20 anni di reclusione Roberto Bruzzese, l’uomo di 43 anni che lo scorso 27 giugno uccise lo zio Francesco Larosa, 65 anni, al culmine di un litigio per i confini tra i giardini delle loro case a Pontedecimo.

Condanna a soli otto mesi per il cantuné davanti al quale avvenne la rissa, sfociata nell’omicidio, rimanendo praticamente immobile senza intervenire. L’agente della polizia municipale non aveva sparato neppure un colpo in aria.

Il pm aveva chiesto la condanna rispettivamente a 18 anni e a tre anni di reclusione.

La lite era stata il culmine di una vicenda che si trascinava da tempo. Roberto Bruzzese con i suoi parenti aveva affrontato Larosa e i suoi familiari e il violento alterco era degenerato davanti agli occhi del cantuné con l’accoltellamento mortale di Larosa. Tutta la scena era stata ripresa dalle telecamere dell’impianto di videosorveglianza, che la vittima aveva fatto installare dopo avere subito minacce dai parenti.