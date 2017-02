GENOVA. 16 FEB. Sul delitto di Pontedecimo spunta un’altra brutta storia parallela. Protagonisti della vicenda giudiziaria Carmelo e Enzo Bruzzese, padre e fratello di Roberto, che lo scorso giugno ha ucciso a Pontedecimo lo zio Francesco Larosa per questioni di confini.

Secondo l’accusa, per anni hanno picchiato, insultato e minacciato di morte la moglie, e nuora, sordomuta fino a che quest’ultima non è fuggita di casa e ha denunciato tutto. Il marito e il suocero oggi sono stati condannati in tribunale, rispettivamente a nove mesi e due anni di reclusione.

I due sono stati giudicati rispettivamente per minacce aggravate e maltrattamenti in famiglia e lesioni.

La donna ha denunciato che il marito la picchiava costantemente umiliandola perché sorda sin dalla nascita. Quando lei aveva trovato il coraggio di lasciarlo, il suocero l’avrebbe minacciata con un’arma per impedirglielo. Il Tribunale ha anche stabilito il pagamento di una provvisionale di 10 mila euro per la vittima.