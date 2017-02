GENOVA. 21 FEB. Claudio Borgarelli, l’ex infermiere che lo scorso ottobre uccise e decapitò lo zio Albano Crocco nei boschi di Lumarzo, è in grado di intendere e volere.

Lo sostiene lo psichiatra Gabriele Rocca, incaricato dal gip Paola Faggioni con il perito che ha ripercorso i motivi scatenanti dell’omicidio.

Se lo zio dapprima è una figura amata, diventa poi un nemico, un traditore in quanto si allea con quelli che vogliono passare dal suo sentiero che porta ai boschi con macchine e moto e che l’ex infermiere invece voleva fare percorrere soltanto a piedi.

Sempre secondo il perito, Borgarelli sarebbe una persona borderline ma non tanto da non essere in grado di comprendere quello che stava facendo.

L’apice della rabbia nei confronti dello zio sarebbe stato raggiunto quando lo zio avrebbe rivolto delle ingiurie al nipote la mattina dell’omicidio.

Quindi si sarebbe trattato di un raptus omicida, senza una premeditazione.

La mattina dell’omicidio, Crocco andava per funghi con la sua auto ed incontrò Borgarelli. Ne nacque una discussione e, secondo quanto ha raccontato il nipote, lo zio lo avrebbe insultato fino a sputargli.

A quel punto Borgarelli perde il controllo, spara allo zio, lo decapita, trascina il corpo in un dirupo e getta la testa in un cassonetto insieme agli abiti sporchi di sangue.

La perizia verrà discussa il 28 febbraio davanti al gip. Poi ci sarà la chiusura delle indagini ed il rinvio a giudizio.