GENOVA. 13 APR. “Secondo il sindaco di Genova Doria il progetto Chance sul mercatino di corso Quadrio è ‘civile e intelligente’. Davvero vogliamo rivivere 5 anni “civili e intelligenti” con il sosia di Doria, il suo attuale assessore Crivello?”.

Lo ha dichiarato il governatore Giovanni Toti, che su Facebook ha invitato la cittadinanza a partecipare all’incontro di oggi pomeriggio con il giornalista televisivo Paolo Del Debbio e il candidato sindaco di Genova del centrodestra Marco Bucci.

L’appuntamento è alle 17,30 al Teatro della Gioventù in via Cesarea. Titolo: “Dalle periferie al centro. Proposte per una nuova città”.





“La giunta Doria-Crivello – ha aggiunto l’assessore regionale leghista Edoardo Rixi – annuncia trionfante che l’operazione ‘legalizza l’abusivo’ di Corso Quadrio è stata un successone e che avrà una ‘evoluzione’. Non scopriremo mai, fortunatamente, le loro mirabili invenzioni: con Bucci sindaco, opzione zero per illegalità e abusivismo”.