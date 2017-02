Degrado davanti al Teatro Carlo Felice

GENOVA. 25 FEB. “Ferma restando la comprensione verso chiunque si trovi senza casa, credo che l’accampamento davanti alla biglietteria aperta del Carlo Felice la dica lunga sul degrado e l’incuria in cui è sprofondata la città” queste le parole di Sergio Maifredi pubblicate oggi su Facebook assieme a queste foto che non possiamo che condividere sperando che qualcuno della pubblica amministrazione prenda in considerazione il problema, ponendo in qualche modo rimedio .

Ricordo un fatto eclatante di qualche anno fa in cui l’etoile Roberto Bolle fu messo al bando per aver espresso più o meno le stesse parole di Maifredi riguardo il degrado visto davanti al Teatro San Carlo di Napoli. Il grande ballerino fu poi intervistato a riguardo da Daria Bignardi e dovette quasi giustificarsi per aver fatto presente che forse vedere barboni e degrado davanti ai teatri non è proprio la cosa migliore per chi entra od esce dallo spettacolo a cui ha deciso di dedicare la sua serata.

Ma Napoli non era certo un caso a sè, Genova da anni accusa lo stesso problema , presentando postazioni di degrado sotto il porticato del teatro più importante della città. Barboni ed ubriachi hanno trovato rifugio abituale accanto all’ingresso del teatro, senza che nessuno possa mai fare o dire nulla. Precisiamo che queste nostre segnalazioni non sono atte a fare alcuna discriminazione nei confronti dei senza tetto, ma solo a far presente la cosa alle pubbliche amministrazioni.

Alcune città come ad esempio Verona non consento alcun tipo di accattonaggio in centro storico, mentre in altre, una tra cui la nostra, Genova, sembra che ci sia la più totale indifferenza e noncuranza a questo problema. E’ un vero peccato che non si tenga conto che i teatri sono luoghi sacri in cui il pubblico si reca per assistere a manifestazioni culturali che fanno bene all’animo oltre che per distrarsi e cercare di stare bene. La realtà con i disagi della vita ci sta, e nessuno è così stupido o cieco o inconsapevole di questo, ma lasciamola fuori almeno in quelle ore che dovrebbero essere di riposo e di diletto.

Ci auguriamo che il nostro Sindaco che spesso viene anche lui al Carlo Felice ad assistere a concerti ed opere comprenda che il nostro teatro ha bisogno di grande rispetto perchè “ parte delle nostre vite, non solo di chi lo fa ma anche di chi lo guarda” come diceva Goldoni , il teatro è luogo di culto e cultura che raduna anche turismo. Pertanto non scoraggiamo chi viene a teatro con immagini come queste foto riportano. Questi angoli di degrado sono un biglietto di presentazione che non fa bene al Carlo Felice e non fa bene alla nostra città in generale.

FRANCESCA CAMPONERO