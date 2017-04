GENOVA. 8 APR. Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha ricevuto da Striscia la notizia il Tapiro d’Oro per aver perso la carica di presidente della Sampdoria, decaduto dall’incarico dopo il crac della compagnia aerea Livingston, appartenente alla Fg Holding di Ferrero.

Raggiunto dal Tapiroforo Valerio Staffelli a Bogliasco, l’imprenditore ha commentato “Ah a’ sentenza, ma sai come me voglion chiamà?! Er sentenza. Ma quale sentenza? Chi te l’ha detto? Io sono e sarò sempre il presidente della Sampdoria, a Casa mia, a casa mia li artri non può giocare col c*** mio, giocassero col c*** loro. A me non interessano le sedie. Non posso più andar ein Lega? Ma sai cosa succede? Sti c****. Qui proprio non è fallito nessuno, questo è un provvedimento di un patteggiamento di una compagnia aerea. Non c’è stato nessun crac, è stata messa in amministrazione controllata e la società non è mai fallita.”… “Io oggi sono il presidente, ma come Fantozzi ricordi? Non so’ più presidente, l’iperpresidente!”.

Poi un attacco alla Figc: “Me devi dì ma questa Figc, questa Lega… ma che c**** vuole?”. Er viperetta finisce poi con un simpatico siparietto sulla D’Amico e punzecchiato da Staffelli anche sulla Belen”