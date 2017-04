De Revolutionibus al Teatro della Tosse

GENOVA. 4 APR. Dal giovedì 6 a sabato 8 aprile alle ore 20.30 il Teatro della Tosse presenta De Revolutionibus, uno spettacolo di e con Giuseppe Carullo e Cristiana Minasi sulla miseria del genere umano, tratto da due operette di G. Leopardi.

In scena ci sono due attori con un carro di Tespi, che in una partitura raffinata di gesti e parole, giocano i personaggi di due Operette Morali di Leopardi, per portare amare e ironiche riflessioni sulla nullità del genere umano. Uno spettacolo sulla “miseria” intesa come valore e insieme condanna.

Rivoluzione e miseria sono parole che riempiamo di una natura ambigua e paradossale, nell’unica certezza di volerci aggrappare al teatro, fatto di piccole cose, ma capace di grandissime riflessioni sul potere dell’uomo di ribellarsi e, dunque, ritrovarsi. Passeggiando con il Maestro della più amara e saggia ironia, ci disperdiamo giocando con scenari che danno largo all’immaginazione, sperando di far scivolare il pubblico nella finestra di questo “oltre” che ancora in vita ci rimane e che può, con i suoi scherzi, renderci partecipi rivoluzionari del Sentimento del Sublime.

Lo spettacolo che è stato Vincitore Teatri del Sacro 2015 ha scene e costumi di Cinzia Muscolino, scenotecnica di Pierino Botto, il Disegno Luci è di Roberto Bonaventura, e assistente alla regia è Veronica Zito.

FRANCESCA CAMPONERO

Costo Biglietto: 14 euro