NAPOLI. 3 APR. “Un percorso comune di utilizzo dei fondi europei per le start – up e progetti di ricerca e sviluppo, oltre a scambi e collaborazioni tra i due porti in tema di ricerca e innovazione. Le nostre regioni hanno territori simili e simili opportunità, oltre a un modello di implementazione tecnologica che deve diventare la dorsale del nostro Paese, superando la vecchia industria di Stato il cui modello è stato forte in entrambe le regioni”.

Lo ha detto oggi il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a Napoli, con l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Edoardo Rixi e il segretario generale dell’Ente, Giampaolo Giampellegrini nel corso dell’incontro con il Presidente della Regione Campania , Vincenzo De Luca, con l’assessore Alle Attività Produttive, Amedeo Lepore e l’assessore all’Innovazione e Start Up, Valeria Fascione per la firma del protocollo d’intesa dal titolo “l’Economia del Mare”. Il mitico governatore campano ha regalato a Toti anche una penna con un “cornino” portafortuna, che lo ha ringraziato così: “Un dono gradito dal presidente De Luca perché, come ci ha detto giustamente il governatore campano, “credere alla superstizione è contro la ragione, non crederci è contro la prudenza”.

“Sono molte le tematiche su cui è possibile una collaborazione tra Liguria e Campania – ha sottolineato Toti – In accordi come questo le regioni si riprendono quel potere e quella capacità propulsiva e istituzionale che devono avere in un grande Paese come l’Italia. In questi anni le regioni sono state additate troppo spesso come sentina di tutti i mali della politica, ma credo, al contrario, che abbiano saputo dimostrare di sapere razionalizzare le proprie spese e diventare elementi propulsivi per lo Stato”.

Anche l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Rixi ha manifestato la sua soddisfazione :” Questo per noi è un accordo fondamentale, perché Liguria e Campania sono le due principali regioni a vocazione marittima del Paese. Dopo gli accordi sottoscritti con Piemonte e Lombardia su infrastrutture e logistica, l’intesa con la Campania ci consentirà di fare sistema sull’utilizzo dei fondi comunitari per cui la nostra regione si è già distinta, piazzandosi ai primi posti a livello nazionale. In particolare, l’obiettivo della collaborazione con la Campania è rivolto ad attrarre nuovi finanziamenti per quelle imprese liguri dei settori dello shipping, dell’innovazione e dell’economia del mare che hanno una sede anche in Campania: grazie al protocollo di oggi le nostre imprese potranno accedere ai bandi POR-FESR aperti dalla regione Campania oltre a quelli della Liguria”.