GENOVA. 3 APR. Ieri mattina, un equipaggio del Nucleo Radiomobile, allertato dal personale del Nucleo Investigativo dei carabinieri, nei parcheggi antistante la caserma al Forte di S. Giuliano in via Piero Gobetti, controllava un genovese di 53 anni,con pregiudizi di polizia, abitante in via Gorgona, che stava transitando a bordo della propria autovettura proprio in via Piero Gobetti.

Il genovese, sottoposto a perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di una carabina ad aria compressa di libera vendita e due caricatori, due coltelli della lunghezza complessiva di 19 e 21 centimetri occultati all’interno del bracciolo del conducente e una accetta della lunghezza di 22,5 cm sistemata nella tasca del sedile del passeggero anteriore.

Successivamente, i carabinieri estendevano la perquisizione dell’abitazione, con esito negativo. Pertanto, il 53 enne è stato deferito in stato di libertà per “porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere”. Oggetti sequestrati.