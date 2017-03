SAVONA. 21 MAR. Oggi pomeriggio intorno alle 17 un vigile del fuoco fuori servizio, Alessandro Ziller, si trovava nel porto di Savona in zona Darsena, quando un uomo sulla sessantina, per cause da accertarsi, è caduto rovinosamente in mare.

Prontamente il vigile si è tuffato in mare per recuperare l’uomo.

Ha mantenuto il sostentamento del pericolante finché non è arrivato il Gommone VF partito dal vicino distaccamento portuale che lo ha tirato fuori dall’acqua.

Nel frattempo sul posto giungevano l’automedica e il 118.

L’uomo stabilizzato sulla barella spinale è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.