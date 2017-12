Danni per 600mila euro da gelicidio nel savonese

Nel savonese si contano i danni causati dal gelicidio del 10 e 11 dicembre scorso che, dalle prime stime, ammonterebbero a circa 600mila euro.

Alberi e rami caduti hanno reso inagibili diverse strade della provincia di Savona soprattutto tra Altare, Bragno e Ferrania i cui costi di manutenzione ammonterebbero a 27mila euro.

Per quanto riguarda la strada di Calizzano saranno necessari circa 15mila euro.





I danni sono diversi e la Provincia aspetta di sapere se la Regione dichiarerà o meno lo stato di emergenza per far si che arrivi uno stanziamento per far fronte a tutte le emergenze dei comuni savonesi.