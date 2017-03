Dalle 13.15 di oggi blackout della Tre in tutta Genova – Aggiornamento

GENOVA. 2 MAR. Dalle 13.15 di oggi c’è un black out del segnale cellulare della compagnia telefonica Tre su tutta Genova.

Diverse migliaia di utenti sono senza linea e soprattutto senza connessione internet.

A livello telefonico la 3 va in roaming in automatico su Tim a costo zero, per quanto riguarda i dati, il roaming, può essere a pagamento o gratuito a secondo del contratto stipulato.

Tanti gli utenti che sono arrabbiati ed esprimono la loro stizza sui social… internet permettendo.

AGGIORNAMENTO. Attualmente alle 18.50 il segnale cellulare 4G sembra essere tornato.