Droga nei caruggi in mano a loro. Ieri in via di Prè, un cittadino straniero, dopo aver ceduto alcune dosi di crack in cambio di alcune banconote da 10 euro ad un altro straniero, veniva fermato dai Carabinieri della Stazione Maddalena

L’acquirente, un algerino di 50 anni, è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Lo spacciatore 21 enne, originario della Guinea, perquisito, è stato trovato in possesso di 550 euro provento dell’illecita attività, che sono stati sequestrati insieme alla droga.





L’immigrato è stato arrestato per “spaccio di sostanze stupefacenti”.