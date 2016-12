Dal 27 al 30 dicembre il 25° Trofeo “Città di Loano”

SAVONA. 26 DIC. Dal 27 al 30 dicembre a Loano, nel Palazzetto dello Sport “Elio Garassini”, si svolgerà il 25° Trofeo “Città di Loano”, torneo di calcio giovanile organizzato dall’Associazione Sportiva Loanesi San Francesco con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo, Cultura e Sport del Comune di Loano.

Il trofeo intitolato a Ettore Mussi è riservato a quatto categorie.

Martedì 27, il calcio d’inizio sarà dato dai Pulcini 2007. Cinque le compagini che si giocheranno il primato nel girone all’italiana. A partire dalle ore 14.30 scenderanno in campo Veloce, Imperia, James e due formazioni della Loanesi.



Il giorno dopo, mercoledì 28, toccherà ai Piccoli Amici della leva 2008. Anche in questo caso saranno cinque le squadre in lizza per il primo posto del girone all’italiana. Albissola, Ceriale, Villanovese, James e naturalmente Loanesi saranno in campo dalle ore 14.30.

Ricchissimo sarà il programma del torneo riservati ai Piccoli Amici 2009 che si terrà giovedì 29. In questo caso saranno otto i sodalizi partecipanti, divisi in due gironi: Loanesi, Virtus Sanremo B, Andora e Ceriale (gruppo A), Virtus Sanremo A, Legino, Villanovese, Pietra (B). La fase di qualificazione scatterà alle 14.30 mentre le finali si disputeranno a partire dalle ore 17.30.

L’ultimo appuntamento della rassegna calcistica loanese si svolgerà venerdì 30 in occasione del torneo per Primi Calci 2010. Saranno protagoniste dell’evento Loanesi, Pietra, Villanovese, Ceriale e San Filippo. Il primo match scatterà alle 14.30.