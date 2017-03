GENOVA. 27 MAR. Dai furti in casa, che ormai hanno rgagiunto livelli da record, a quelli sugli yacht. La scorsa nottata, all’interno dell’area del porto turistico di Lavagna, due sconosciuti, tentavano di accedere all’interno delle cabine di uno yacht di proprietà di un avvocato milanese.

Tuttavia, i ladri non riuscivano nel loro intento a seguito dell’immediato intervento di un equipaggio dell’aliquota Radiomobile della locale Compagnia, che giunti immediatamente sul posto, riuscivano a bloccare uno dei due fuggitivi. Identificato in un argentino di 22 anni, gravato di pregiudizi di polizia, è stato tratto in arresto per “tentato furto aggravato in concorso” . Ricerche in corso per identificare il complice.