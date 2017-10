DA TESORO E DEMANIO PARTE LA PROPOSTA IMMOBILI 2015

ROMA. 2 APR. Il Direttore Generale del Tesoro, Vincenzo La Via, e il Direttore dell’ Agenzia del Demanio, Roberto Reggi hanno inviato oggi alle Regioni, agli Enti Locali e agli altri Enti pubblici nazionali una lettera in cui si chiede di segnalare immobili di proprietà da vendere o valorizzare.

La lettera fa partire il progetto ‘’Proposta Immobili 2015” che ha l’obiettivo di individuare e selezionare proprietà pubbliche da utilizzare per operazioni di dismissioni immobiliari, da realizzarsi anche entro l’anno.

Destinatari dell’invito sono le Regioni, le Province, i Comuni capoluogo e non, con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per il Molise, la Valle d’Aosta, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige la soglia demografica dei comuni è ridotta a 20.000 abitanti; tali soglie potranno essere derogate per i territori di particolare interesse turistico e produttivo e gli altri Enti pubblici nazionali inseriti nel conto economico consolidato pubblicato dall’Istat.





I moduli per inviare le candidature degli immobili e la relativa documentazione sono stati pubblicati oggi congiuntamente sul sito internet del Dipartimento del Tesoro (www.dt.mef.gov.it), sul Portale Tesoro (https://portaletesoro.dt.mef.gov.it) e sul sito dell’Agenzia del Demanio (www.agenziademanio.it) per assicurare la più ampia partecipazione da parte degli Enti e delle Amministrazioni pubbliche.

La domanda di partecipazione deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica propostaimmobili2015@agenziademanio.itentro il 31 maggio 2015.