SAVONA. 15 FEBBR. Una serie di conferenze dedicate ad Albenga, con la sua storia, l’arte ed i monumenti, prenderà il via sabato nella “Città delle Torri”. Ad organizzarla è la locale sezione dell’ Istituto Internazionale degli Studi Liguri, presieduta dall’avvocato Cosimo Costa.

“Come è ormai consolidata tradizione – spiegano gli organizzatori- la nostra sezione organizza l’annuale ciclo di conferenze sulla storia, l’arte ed i monumenti di Albenga e del suo territorio. Il ciclo, che si articolerà su cinque incontri, avrà quest’anno una serie di visite sul territorio per approfondire direttamente la conoscenza di alcuni siti di interesse storico ed artistico. Sono previste anche una tavola rotonda e la presentazione di due volumi che hanno attinenza con la cultura e l’economia della Liguria”.

Esaurito l’esame della storia cittadina dall’età antica al XX secolo, all’Istituto Studi Liguri si è pensato infatti di presentare al pubblico alcuni aspetti particolari che hanno caratterizzato la storia della nostra regione.

Il ciclo di conferenze verrà inaugurato sabato, alle ore 16 e 30, nella sede di palazzo Peloso Cepolla da Josepha Costa Restagno e Luca Lanzalaco con una lezione dedicata a “La famiglia Cepolla, il Palazzo Peloso Cepolla ed Agostino Niccolari”.

Seguiranno Cosimo Costa e Maria Celeste Paoli Maineri il 4 marzo su: “Albenga, Nino Lamboglia e l’ Istituto Internazionale degli Studi Liguri”; Francisca Pallarès, il 18 marzo, su: “Le vie marittime nell’antichità”; Eleonora Salomone Gaggero, il 25 marzo su: “Le vie di comunicazione nell’antica Roma: la via Iulia Augusta; Federico Frasson, il primo aprile, su: “Costruire le strade, percorrere le strade: l’esempio della Liguria romana”.

Come di consueto l’ IISL di Albenga ha programmato anche alcune visite a mostre e luoghi in qualche modo legati al tema relativo alle conferenze. Le date non sono state ancora decise, ma si andrà a Bordighera nella sede centrale dell’ IISL ed a Ventimiglia, al Museo Archeologico ed in Cattedrale; una visita riguarderà la via Iulia Augusta fra Albenga ed Alassio ed una il Palazzo Peloso Cepolla. l’ 11 marzo si svolgerà una tavola rotonda dal titolo: “Le donne al tempo di Nostradamus” con la consegna del premio “Donna per la città” a cura dello Zonta Club Albenga- Alassio.

Al termine del ciclo di conferenze, visite e delle varie iniziative, agli insegnanti che vi avranno preso parte sarà rilasciato un attestato valido ai fini dell’aggiornamento. Per avere maggiori informazioni sulle iniziative dell’ istituto, o sui vari relatori e sul programma, è possibile telefonare al numero 018251215, oppure inviare una e mail all’indirizzo di posta elettronica ingauna.iisl@gmail.com

CLAUDIO ALMANZI