Da Pd a M5S: Caldarozzi onesto e buon poliziotto, smentite tesi magistrati G8

Certi magistrati genovesi beffati e loro tesi sul G8 di fatto smentita, anche se era stata confermata da altri colleghi fino in Cassazione. Tutti sostanzialmente d’accordo, dal Pd al M5S, per la nomina decisa dal ministro dell’Interno Marco Minniti.

Gilberto Caldarozzi, condannato per falso a 3 anni e 8 mesi per i fatti avvenuti alla Diaz durante i giorni in cui Genova fu messa a ferro e fuoco da noglobal e black bloc, è un buon poliziotto e una persona onesta.

Al punto che, scaduti i cinque anni di interdizione ai pubblici uffici, l’ex capo della Sezione Criminalità Organizzata (Sco) è stato promosso a Vice direttore tecnico operativo della Direzione Investigativa Antimafia (Dia).





La promozione è stata fatta dopo che Caldarozzi è rientrato in forza alla Polizia nel luglio scorso, ma l’informazione è venuta fuori a settembre dall’inchiesta del Sole24Ore e soltanto nei scorsi giorni a Genova è scoppiata la polemica per quanto stabilito dal Viminale a Roma.

Per alcuni noglobal, avvocati e magistrati che avevano ricostruito le vicende del luglio 2001 il nuovo incarico di Caldarozzi appare però “qualcosa di grottesco”.

“Altro che promuovere, lo dovrebbero rimuovere – ha spiegato uno dei legali difensori dei contestatori del G8 – tutti i condannati per quelle vicende si sono sempre comportati come se avessero fatto il loro dovere, come se fossero loro le ingiuste vittime. Ma la cosa che sorprende è che nessuno dei politici pronto a battersi per la legalità abbia detto nulla su questa nomina”.

Al momento, infatti, risulta che gli unici ad avere annunciato un’interrogazione parlamentare sul caso della nomina di Caldarozzi siano stati i deputati di Possibile Andrea Maestri e Luca Pastorino, che hanno aderito a Liberi e Uguali di Laura Boldrini e Pietro Grasso.

