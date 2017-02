GENOVA. 16 FEB. Storie di dighe: da Molare al vajont. E’ il titolo della conferenza organizzata per domani al circolo Bocciofila Lido di via Gobetti 8a, in Albaro, dall’associazione culturale e di volontariato GenovaCresce. Relatore sarà Giorgio Temporelli. Saluti del prof. Claudio Eva. Modera il giornalista Alberto Rosselli.

Per le modalità di accadimento e i danni provocati quello del Vajont è sicuramente uno dei più grandi disastri del genere che uomo ricordi, purtroppo, però, non l’unico. Nel nostro paese altre località sono state interessate dalla stessa problematica, ovvero l’allagamento dei territori a valle degli sbarramenti con i relativi effetti collaterali (perdite di vite umane e danni materiali).

Gli eventi alluvionali che hanno accompagnato alcuni di questi episodi non bastano però, da soli, a giustificale quanto accaduto. Le vere cause vanno ricercate nella superficialità, interessi, incapacità o cattiva volontà da parte dell’uomo ad interpretare i segnali della natura.

La conferenza ha l’intento di fornire un’analisi oggettiva delle cause che hanno determinato i vari incidenti, lo studio che verrà presentato non è soltanto il frutto di indagini bibliografiche, ma anche e soprattutto di ricerche sul campo presso le località oggetto della trattazione: Gleno, Molare, Malpasset, Vajont, Val di Stava.