GENOVA. 12 MAR. E’ il simbolo della nostra città dal 1128. Martedì sera, con uno spettacolo cromatico e musicale, inaugura il nuovo sistema di illuminazione colorata della Lanterna. L’appuntamento è alle 21. Lo ha annunciato il Comune di Genova, attraverso il sito web visitgenoa.it, che ha presentato il progetto LED Lanterna E Dintorni.

“Aderendo al progetto Insieme per la Lanterna per la valorizzazione del complesso monumentale – spiega Tursi – quattro aziende di origine genovese Slam (capofila del progetto), Energy Service, RC Energia, Autogas Nord, con la partecipazione tecnica di Philips, hanno permesso l’installazione di un sofisticato sistema di light design che consentirà alla Lanterna di riaffermare, attualizzandolo, il proprio ruolo di segnale non solo della città, ma anche per la città.

Se infatti, un tempo, dalla torre sventolavano stendardi che indicavano ricorrenze e messaggi d’augurio agli abitanti e ai viaggiatori, da oggi, in accordo con il Comune di Genova, la sfumatura cromatica del faro cambierà secondo le giornate internazionali UNESCO per sensibilizzare i cittadini ai valori e alle cause promossi dall’organizzazione internazionale.

Il nuovo sistema di illuminazione inaugurerà alle ore 21 con uno scintillante spettacolo di musica e colori che tutti sono invitati a vedere e dal vivo, affacciati alle finestre e ai balconi della città. Grazie alla collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura sarà possibile assistervi anche dallo schermo installato nell’atrio di Palazzo Ducale. La performance, inoltre, sarà trasmessa sui canali streaming e social di Slam, Comune di Genova, Teatro Carlo Felice e Lanterna di Genova.

Le danze di luci e colori saranno condotte dai brani registrati dall’orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova. Tutti coloro che assisteranno allo spettacolo, da vicino e da lontano, sono invitati a condividere l’esperienza con gli hashtag #lanternadigenova e #trovalalanterna sui social network”.