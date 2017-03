Da Google e da Liguria Notizie buon 8 marzo a tutte le donne

GENOVA. 8 MAR. La Giornata internazionale della donna ricorre oggi, 8 marzo, come ogni anno, per ricordare sia le conquiste sociali, politiche ed economiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in tante parti del mondo, ma anche il loro valore.

Ed è proprio sul valore poliedrico delle donne che si basa il doodle odierno di Google per ricordare l’8 marzo.

Ed è proprio questo che vogliamo anche noi valorizzare, le qualità e le capacità delle donne.

Buon 8 marzo a tutte le nostre nostre lettrici dalle donne (e dagli uomini) che collaborano con Liguria Notizie.