GENOVA. 4 MAR. A partire da domenica 5 marzo fino a sabato 18 marzo nei pressi della stazione Brignole, il sottopasso di via Canevari sarà oggetto di lavori per il rifacimento del manto stradale e per questo resterà interdetto al traffico in direzione centro.

Per questo l’Amt, l’azienda di trasporto pubblico locale, comunica che alcune linee dei bus subiranno modifiche rispetto al consueto percorso.

Da domenica 5 marzo fino a sabato 18 marzo dalle ore 22.00 alle ore 06.00 le seguenti linee subiranno delle variazioni:

Linee 13, 13/ e N1. Direzione mare: i bus, giunti in via Canevari altezza corso Monte Grappa, svolteranno per ponte Castel Fidardo, proseguiranno per piazza Giusti, via Archimede, piazza delle Americhe, viale Duca D’Aosta dove riprenderanno regolare percorso. Direzione monte: percorso regolare.

Linee 18, 18/, 82, 356, 603, 604, 618 e 656. Direzione mare: i bus, giunti in piazza Giusti, proseguiranno per via Archimede e piazza delle Americhe dove riprenderanno regolare percorso. Direzione monte: percorso regolare.

Linee 49 e 649. Direzione mare: i bus, giunti al termine di corso Monte Grappa, proseguiranno per ponte Castel Fidardo, piazza Giusti, via Archimede, piazza delle Americhe, viale Duca D’Aosta dove riprenderanno regolare percorso. Direzione monte: percorso regolare.

Linee 480 e 482. Direzione mare: i bus, giunti al termine di corso Galliera, svolteranno in piazza Giusti, proseguiranno per via Archimede, piazza delle Americhe, viale Thaon di Revel dove effettueranno regolare capolinea. Direzione mare: percorso regolare.

Analoghe modifiche verranno attuate da Atp, Azienza Trasporti Provinciali.