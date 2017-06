GENOVA. 25 GIU. In base al primo exit poll di Emg per La7, nel ballottaggio per il sindaco di Genova vince Marco Bucci con un risultato che si attesta tra il 50,5 e il 54,5%. Gianni Crivello ha raccolto tra il 45,5 e il 49,5% dei voti.

Più netto il risultato del primo exit poll Rai che indica vincente Bucci, ma con una forchetta compresa tra il 52 e il 56%.

La prima proiezione sul 10 per cento dei voti, elaborata da Ipr Marketing per la Rai, vede in testa il candidato del centrodestra con il 54% dei voti.





L’affluenza registrata dal Comune di genova alle 23 è intorno al 42,67%.

Marco Bucci era stato scelto per la coalizione di centrodestra dal segretario della Lega Nord Liguria e “partigiano” genovese Edoardo Rixi, che l’altro giorno aveva ricordato le parole di antifascismo e libertà del primo partigiano Bisagno.

“Voglio manifestare il mio apprezzamento – ha scritto ieri Rixi su Facebook – per tutti coloro che si sono impegnati notte e giorno nella campagna elettorale di Marco Bucci. Voglio ringraziare Marco stesso che si è messo a disposizione per la sua città non esitando un attimo a dimettersi da incarichi prestigiosi per il bene di Genova, il nostro Governatore Giovanni Toti che si è prodigato come non mai accettando un candidato suggeritogli da un alleato che subito sembrava poco ‘mediatico’ ma che è risultato forte e concreto, Ilaria Cavo che quando è stato il momento di fare un passo indietro non ha esitato ma anzi si è poi gettata come una furia nella mischia elettorale.

Un grazie al nostro Capitano che è venuto a Genova più volte per stare in mezzo a noi.

Voglio dire grazie a tutte quelle persone fantastiche che hanno dimostrato che a Genova siamo pronti a combattere per i nostri sogni e la nostra città. Grazie di cuore.

Mai come in questa campagna il cuore e la mente hanno lavorato all’unisono per rendere Genova meravigliosa e farla tornare ad essere la Regina dei Mari. Per San Giorgio e per Zena!”.

