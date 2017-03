Cus Genova, i risultati dell’intenso fine settimana trascorso

GENOVA 27 MAR. Il resoconto dell’intensa attività del Cus GENOVA nel fine settimana appena trascorso.

RUGBY. Vittoria importantissima per il CUS Genova Rugby in trasferta contro il Gran Sasso a Villa Sant’Angelo, con il risultato di 15-30. Prima vittoria esterna stagionale per i ragazzi di Tosh Askew, fondamentale nel percorso che sta portando i Biancorossi alla salvezza in Serie A.

PALLACANESTRO. Vittoria in gara-2 e semifinali Playoff di Serie C Silver conquistate dal CUS Genova Basket di Giovanni Pansolin. Pratica dei quarti di finale chiusa ad Ospedaletti contro gli Orange di coach Lupi con il risultato di 75-89, già sconfitti all’andata al PalaCUS.

PALLAVOLO. Sconfitta in Serie C per il CUS Genova Volley di Gerardo Grotto. Sotto di due set contro Finale Ligure, gli Universitari si rifanno sotto conquistando il 2-2 ma perdendo successivamente al tie break con il risultato di 15-12. Riuscita a pieno, invece, la rimonta del CUS Genova Bianco a Borzoli contro la Virtus Sestri. Sotto 2-0, le ragazze biancorosse rimontano e portano a casa una vittoria importantissima nel contesto di una classifica cortissima.

TENNIS. Ottimo avvio per la prima squadra del CUS Genova Tennis in Serie C femminile, vincente in casa contro il TC Sarzana con il risultato di 3-1.

HOCKEY. Vittoria per il CUS Genova Hockey di Franco Ferrero nell’ultima di ritorno del Campionato Prato. Il successo conquistato nel derby genovese contro l’HC Genova permette agli Universitari di qualificarsi agli spareggi per le finali promozione, caratterizzato da un girone all’italiana con la seconda classificata del suddetto girone e le prime due classificate del girone piemontese. Le due meglio classificate conquistaranno l’accesso alle finali promozione.