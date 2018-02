Cus Genova, gli impegni biancorossi del 3-4 febbraio

Impegni intensi per il Cus Genova in questo fine settimana.

PALLACANESTRO. Sempre al primo posto in classifica, in coabitazione con la Tarros La Spezia ma con il vantaggio degli scontri diretti, il CUS Genova Basket di Giovanni Pansolin si appresta ad affrontare una sfida insidiosa. Al PalaCUS alle 18:45 arriva infatti Pegli di Giovanni Piastra, giovane compagine caratterizzata da elementi che stanno affrontando anche il Campionato d’Eccellenza in Piemonte e che ha dato filo da torcere a numerose squadre.

PALLAVOLO. Il CUS Genova Volley di Gerry Grotto sarà impegnato in Serie C nella giornata di sabato alle 21:00 al PalaCUS contro Albisola per confermare il buon momento e per approfittare degli scontri diretti che coinvolgono le altre squadre di testa. Per quanto riguarda le altre due compagini maschili, il CUS Bianco se la vedrà domenica alle ore 12:45 al PalaCUS contro Spazio Sport Academy, mentre il CUS Rosso affronterà in trasferta sempre sabato la Colombo Volley Bianca per rifarsi della cocente sconfitta infrasettimanale contro la Colombo Volley Nera. Tre le compagini femminili impegnate: domenica alle 20:30 al PalaCUS le ragazze della Prima Divisione saranno impegnate contro l’Olimpia PGP, le ragazze della Seconda Divisione al PalaCUS domenica alle 18:00 contro l’Auxilium, mentre sabato esordisce il CUS Genova Bianco in Terza Divisione in trasferta contro il 6 in VGP.





TENNIS. Sabato scorso le due finali di ritorno del Challenger 2003 erano state rinviate causa maltempo. Questo sabato, invece, alle ore 14:00 le ragazze vanno in trasferta al TC Vado per cercare di aggiudicarsi il titolo, per il quale basta vincere una sola partita.

HOCKEY. È in arrivo l’ultimo concentramento della stagione Indoor per il CUS Genova Hockey, che nella giornata di domenica giocherà le finali di Indoor Challenge, che si disputeranno a Cadoneghe, provincia di Padova. La finale è strutturata con la formula dell’eliminazione diretta, con le semifinali che si disputeranno in mattinata, mentre le finali 3/4 e 1/2 posto nel primo pomeriggio. Le squadre qualificate sono, oltre al CUS, i cugini del Superba, l’HC Città del Tricolore e i toscani del Pistoia, ed è proprio con gli Arancioni che i Cussini si giocheranno un accesso alla finale, nella partita delle 12:30. In base all’esito di questa gara i biancorossi affronteranno o la perdente dell’altra semifinale alle 14:30, oppure la vincente nella finalissima delle 15:30.