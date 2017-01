GENOVA. 18 GEN. Anche le donne e gli uomini della Polizia di Stato di Genova, dall’altro ieri, sono impegnati nell’attività di soccorso pubblico e di ausilio ai Vigili del Fuoco e ai Volontari Antincendio Boschivo per gli incendi che hanno colpito il levante ed il ponente cittadino. Tra i vari interventi in soccorso delle persone ad Apparizione, a Nervi, a Pegli, c’è stato anche quello che ha visto il salvataggio di due cani e sette cuccioli di pochi mesi di vita e un gatto, tirati fuori dall’inferno di fuoco e fumo che ieri minacciava un edificio, sopra il cimitero monumentale di Staglieno.

Gli animali, spaventati dalle fiamme, si erano rintanati in alcuni anfratti della casa e il padrone non riusciva a trovarli. Provvidenziale è risultato l’intervento degli agenti di due pattuglie delle volanti, che sono riusciti a rintracciare gli animali domestici fra la casa e il bosco in fiamme. Sul posto anche i vigili del fuoco, che poi sono riusciti a spegnere il rogo e salvare l’abitazione. Gli animali sono stati affidati a un amico del padrone che possiede un giardino in cui custodirli.

I poliziotti delle volanti ieri hanno aiutato a mettersi in salvo anche alcuni abitanti che, dopo essere fuggiti dalle loro case minacciate dal grande rogo divampato sulle alture fra Pegli e Prà, erano rimasti bloccati per il forte fumo a due passi dalle fiamme, fra via Scarpanto e pian delle Monache. Gli agenti prima hanno raggiunto un gruppo di 10 persone, poi condotto lontano dal fumo, quindi hanno soccorso un giovane letteralmente coperto di fuliggine rimasto troppo vicino al centro dell’incendio.