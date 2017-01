GENOVA. 16 GEN. Il pm Walter Cotugno, nell’ambito del processo per il crollo della Torre Piloti del Porto di Genova abbattuta dal cargo della società Ignazio Messina il 7 maggio 2013 che causò 9 morti e 4 feriti, ha chiesto 20 anni e 7 mesi di reclusione per il comandante del cargo Jolly Nero Roberto Paoloni.

Paoloni, con altre quattro persone, è imputato di omicidio colposo plurimo, crollo di costruzioni, attentato alla sicurezza dei trasporti.

Il pm ha chiesto anche pene accessorie per il comandante Paoloni come l’interdizione temporanea da uffici direttivi e perpetua dai pubblici uffici e l’esonero dal comando per 10 mesi.

Paoloni è accusato anche di falso per non avere annotato sul giornale di navigazione che il contagiri della nave non funzionava e di avere attestato il falso nella check list degli apparati del ponte di comando.

Venerdì scorso il pm aveva chiesto 17 anni per il consigliere d’amministrazione e delegato all’armamento della Messina Olmetti.