Croce celtica disegnata su saracinesca sede Pd, indagini della Digos

“La nuova segreteria del circolo di Melara, appena insediata, ha preso una decisione nuova e bella. Quella di trasferire la sede del circolo al centro del quartiere. Non è ancora avvenuta l’inaugurazione, solo ieri è stata fissata l’insegna e questa notte hanno deciso di imbrattare la saracinesca con un simbolo che richiama a movimenti di destra. Andiamo avanti, senza farci intimidire e continuiamo a lottare per i valori in cui crediamo. Anzi ancora di più. Pd antifascisti sempre”.

E’ quanto ha dichiarato stamane la segretaria provinciale del Pd della Spezia, Federica Pecunia, a seguito dell’atto vandalico avvenuto la scorsa notte.

“Metteremo le telecamere – ha aggiunto Pecunia – episodi di questo tipo non possono essere più tollerati”.