Crivello perde Genova, ma con dott.ssa MariaJosé vince Miss Tursi 2017

GENOVA. 15 LUG. Le altre bellezze di famiglia sfilano in passerella o svolgono l’attività di modelle in via Montenapoleone a Milano. La neo consigliera comunale MariaJosé Bruccoleri, invece, ama il mare e i viaggi (dal Belize all’Australia), è appassionata di kitesurf e si è laureata all’Università di Genova anche per stare insieme al papà e portare avanti insieme a lui l’attività della nota farmacia di Sestri Ponente.

Se l’ex candidato sindaco Gianni Crivello ha perso Genova, la sua lista, con la dott.ssa MariaJosé (28 anni il prossimo otto agosto), ha senz’altro vinto Miss Tursi 2017.

In “bicicletta” con la giovane farmacista, durante la campagna elettorale, c’era una vecchia volpe della politica, Pietro Salemi, ex capogruppo della Lista Musso (centrodestra) nello scorso ciclo amministrativo e definito dai Bruccoleri “un grande amico di famiglia”.





MariaJosé non ha soltanto battuto (di gran lunga) l’altra aspirante miss e modella anti caccia Saba Wesser (che era stata candidata dalla nuova lista di Direzione Italia, sostenuta da Musso) ma anche lo stesso pigmalione della Lista Crivello.

Domenica 11 giugno, infatti, la bella e sportiva sestrese ha ottenuto 645 preferenze, piazzandosi davanti agli altri due eletti della lista di centrosinistra, Enrico Pignone e Pietro Salemi. Not bad. FGraf