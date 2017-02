Crisi Telecity e sciopero giornalisti: solidarietà da Pd

GENOVA. 27 FEB. “Solidarietà e vicinanza ai giornalisti, agli operatori e a tutti i lavoratori di Telecity oggi in sciopero, contro le procedure di licenziamento collettivo messe in atto dall’azienda, che alcuni giorni fa ha ufficializzato la richiesta di 69 esuberi. A Genova è addirittura a rischio l’intera sede”.

Lo hanno dichiarato oggi i consiglieri regionali del Pd.

“Non è possibile – hanno aggiunto – disperdere così 24 anni di professionalità. Il mondo dell’informazione, in questi ultimi tempi, soprattutto sul nostro territorio, ha pagato e sta pagando un prezzo altissimo, fra chiusure e ristrutturazioni, che hanno messo in ginocchio l’intero settore. Oltre a perdere posti di lavoro, si mette a rischio anche un diritto importante e fondamentale per i cittadini: essere informati correttamente. Telecity l’ha sempre fatto, raccontando la realtà e la cronaca locale e mettendo in contatto i cittadini con gli amministratori. Non possiamo permettere che tutto questo finisca dall’oggi al domani. Ne va della libertà di informazione e del futuro di professionisti di alto livello come sono i lavoratori di Telecity”.