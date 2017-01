Costa Luminosa salpa da Savona per il giro del mondo

SAVONA. 5 GEN. Costa Luminosa salperà domani da Savona per il Giro del Mondo 2017: un emozionante viaggio di 106 giorni che porterà gli ospiti alla scoperta delle meraviglie di 5 continenti, solcando 3 oceani e visitando 35 destinazioni, per poi fare ritorno in Italia, a Savona, il 22 aprile 2017.

Questa speciale crociera rappresenta un’esclusiva dell’offerta Costa Crociere, riproposta ogni anno a partire dal 2011 dopo il successo ottenuto negli anni ’70 ed ’80.

Rappresenta il sogno di ogni viaggiatore, un’occasione davvero unica di circumnavigare il globo nell’arco di quasi 4 mesi, sulle orme dei grandi navigatori del passato, incontrando culture e paesaggi magnifici.

Sono poco più di 2.000 i crocieristi che hanno prenotato una cabina sul Giro del Mondo 2017. Provengono da 37 paesi diversi, con una prevalenza di francesi (circa 600), tedeschi (poco meno di 500), svizzeri (circa 300), italiani (oltre 200) e spagnoli (circa 150). Il viaggiatore più longevo, uno svizzero, ha 96 anni, mentre il più giovane è una bambina italiana che ha spento soltanto 2 candeline.

Il Giro del Mondo 2017 di Costa Crociere avrà la particolarità di attraversare due tropici, scendendo da Gibilterra sino a Capo Horn, per poi risalire verso Polinesia, Australia, India, canale di Suez e far rientro al Savona. Durante il tragitto Costa Luminosa si fermerà a visitare destinazioni magnifiche: ad esempio Casablanca (Marocco), Salvador e Rio De Janeiro (Brasile), Buenos Aires (Argentina), Punta Arenas e Valparaiso (Cile), isola di Pasqua (Cile), Tahiti (Polinesia), Auckland (Nuova Zelanda), Sydney, Melbourne e Perth (Australia), Mumbai, Goa e Cochin (India), Colombo (Sri Lanka), Dubai (Emirati Arabi), Muscat (Oman) e Aqaba (Giordania). Chi non avrà la fortuna di trovarsi a bordo potrà seguire l’incredibile viaggio di Costa Luminosa sul sito di Costa Crociere (http://www.costacrociere.it/it/costa_luminosa.html), che offrirà un collegamento in diretta attraverso le 2 webcam installate a bordo.

La particolarità di questa crociera sarà inoltre la possibilità di effettuare scali di più giorni in molte delle destinazioni comprese nell’itinerario, dando l’opportunità agli ospiti di vivere pienamente l’atmosfera di queste mete lontane, grazie alle splendide escursioni a terra disponibili.

A Casablanca si potrà vivere un’emozionante escursione alla scoperta del lato più moderno e cosmopolita della città, partendo per un tour che attraversa il boulevard Moulay Youssefin, grande arteria cittadina, per arrivare alla Moschea di Hassan II, la più grande al mondo dopo la Mecca. Tornati sul lungomare gli ospiti percorreranno la famosa Corniche, dove si affacciano negozi e ristoranti alla moda. E sarà proprio in uno di questi ristoranti che potranno gustare una tipica cena locale, in un avvolgente connubio di sapori, profumi e colori, accompagnato da musica arabo-andalusa e dall’esecuzione di una danza tradizionale.

A Rio De Janeiro sarà possibile scegliere un’escursione in jeep per scoprire i punti più suggestivi della città, dalla Statua del Cristo Redentore, simbolo del Brasile in tutto il mondo, fino ai punti panoramici di Boa Vista e Vista Chinesa, passando per la Foresta di Tijuca, la più grande foresta urbana del globo. Gli ospiti potranno attraversarla con una breve passeggiata a piedi accompagnati da guide, per poi far ritorno a bordo dopo aver ammirato la splendida Cascata delle Scimmie.

Uno dei più interessanti tour offerti da Costa verrà proposto durante la sosta a Ushuaia, da cui partirà un’escursione di quattro giorni alla volta delle due principali attrazioni della Patagonia Meridionale: il ghiacciaio Perito Moreno e il parco nazionale Torres del Paine. Gli ospiti si sposteranno a sud di Ushuaia con un breve volo e da lì avrà inizio un’esperienza indimenticabile: dopo una cena tipica e un pernotto, gli ospiti potranno ammirare i 250 km2 di estensione del Perito Moreno, la terza riserva di acqua dolce del mondo. Il terzo giorno sarà dedicato alla visita del Parco Nazionale Torres del Paine, dichiarato Riserva della biosfera dell’UNESCO grazie ai suoi numerosi ghiacciai, laghi, fiumi e vallate. Il lato occidentale del parco sarà il protagonista del quarto giorno di escursione, durante il quale si raggiungerà il Lago Toro, il più grande in assoluto della riserva, con tanti punti di osservazione panoramici. Il tour terminerà a Punta Arenas, da cui si tornerà a bordo di Costa Luminosa.

Numerose le escursioni tra cui scegliere per i crocieristi più avventurosi: un eccitante tour in elicottero durante la lunga sosta a Papeete, sorvolando la laguna della capitale e le acque di Tahiti, da cui ammirare la barriera corallina, la sabbia bianca, le valli e le cime verdeggianti, o una scalata adrenalinica dell’Harbour Bridge a Sydney, attraversando un percorso lungo circa 1500 metri che si sviluppa attraverso una serie di passerelle, scale e archi per una durata complessiva di circa tre ore.

Infine, per una sensazionale vista aerea delle coste di Dubai, Costa propone un premium tour in idrovolante a ben 1500 piedi di altezza, da cui si godrà di un panorama privilegiato sui magnifici grattacieli della città. Un tour davvero esclusivo, che darà la possibilità di osservare dall’alto lo storico Dubai Creek, la Palm Jumeirah, l’Hotel Atlantis, l’Hotel Burj Al Arab, Burj Khalifa, l’isola The World e molte altre attrazioni.