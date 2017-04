Costa Fascinosa, un’intera nave per un matrimonio da sogno

GENOVA. 5 APR. Per la prima volta una nave della flotta di Costa Crociere è stata richiesta in esclusiva per festeggiare un sontuoso matrimonio.

Dal 6 al 9 aprile 2017, Costa Fascinosa (114.500 tonnellate di stazza e 3.800 ospiti di capacità massima) solcherà il mar Mediterraneo ospitando le nozze di Adel Sajan, figlio dell’industriale indiano Rizwan Sajan, fondatore e presidente della Danube Group, azienda con sede a Dubai leader nella vendita di materiali per l’edilizia. Durante la crociera Adel Sajan, che è direttore della Danube Group, sposerà l’affascinante Sana Khan, regina di bellezza, artista e scrittrice.

Quattro giorni di festeggiamenti in perfetto stile “Bollywood”, sotto la regia di una delle più note agenzie di wedding planner indiane, la Wedniksha, con oltre 1.000 invitati, tra cui star dello spettacolo e personalità provenienti in prevalenza da India ed Emirati Arabi.

Costa Fascinosa salperà da Genova il 5 aprile, con a bordo gli sposi, i familiari e lo staff appositamente selezionato per l’occasione, alla volta di Barcellona, dove invece il 6 aprile imbarcheranno gli invitati, dando il via ai festeggiamenti.

Il 7 aprile arriverà a Marsiglia. Qui gli ospiti potranno visitare la città con un’intera giornata di escursioni, prima degli eventi della serata. Il giorno successivo la nave farà rotta verso Cannes, dove, a bordo della nave ferma in rada, si celebrerà il matrimonio. La fine della crociera è prevista il 9 aprile a Savona.

Il programma della crociera comprende feste a tema in tante aree diverse di Costa Fascinosa, cene di gala, party, ed esibizioni di special guest.

Il matrimonio seguirà i rituali della tradizione indiana riadattati in chiave moderna a bordo della nave. Il Sangeet, in programma venerdì 7 aprile, è la festa che da tradizione precede il giorno del matrimonio; una cerimonia che in origine veniva organizzata per preparare la sposa al grande giorno, ma che col tempo si è trasformata in una festa in onore di entrambi gli sposi.

Si terrà nel teatro di Costa Fascinosa, che sarà appositamente riadattato per ospitare l’evento.

Sabato 8 aprile, invece, sarà il giorno delle nozze, con la cerimonia del Baraat. Lo sposo, accompagnato dalla famiglia e dagli amici, attraverserà in corteo i ponti esterni della nave per raggiungere la sua promessa sposa, pronta ad attenderlo sul ponte superiore in una spettacolare apparizione.

A seguire la cena di gala a bordo piscina, ricca di spettacoli e musica dal vivo, che proseguirà coinvolgendo nelle danze tutti gli ospiti.

L’offerta culinaria sarà eccezionale: a bordo di Costa Fascinosa saranno presenti infatti anche 60 chef selezionati direttamente dalla famiglia Sajan, che si coordineranno con la brigata di cucina della nave nella preparazione di un’ampia gamma di piatti delle tradizioni culinarie di diverse parti dell’India e dell’Asia.

Non potrà mancare la torta nuziale preparata dal Corporate Chef di Costa Crociere Fabio Cucchelli.

Tra gli ospiti che saranno a bordo per l’occasione ci sono alcune delle personalità più note dello show business indiano, come l’attrice Gauhar Khan, star di Bollywood e vincitrice dell’ultima edizione del reality Bigg Boss, le sorelle Shilpa e Shamita Shetty, Dia Mirza, il rapper Badshah, i Meet Bros e i Vishal-Shekhar, autori di brani che hanno fatto da colonna sonora in noti film.

“Nella nostra storia recente è la prima volta che un privato cittadino prenota un’intera nave per festeggiare una ricorrenza familiare. Siamo davvero lieti ed onorati che la famiglia Sajan abbia scelto proprio Costa Crociere, ed è una ulteriore prova di quanto lo stile e la qualità italiane di Costa siano apprezzate davvero in tutto il mondo. Siamo stati infatti i primi a proporre crociere in nuovi mercati come la Cina, gli Emirati ed anche l’India, dove di recente abbiamo introdotto un nuovo itinerario, facendo scoprire il meglio dell’Italia in tanti Paesi diversi. Faremo del nostro meglio per rendere questo matrimonio davvero indimenticabile”, ha commentato Neil Palomba, Direttore Generale di Costa Crociere.

Costa Fascinosa cambierà abito per indossare i colori e il fascino della tradizione indiana, e ogni dettaglio sarà curato minuziosamente. Per l’occasione, infatti, anche le carte per accedere alle cabine saranno personalizzate a tema. Ogni invitato avrà inoltre a disposizione una suite o una cabina con balcone e la rispettiva cabina interna da utilizzare come guardaroba personale.

Rizwan Sajan, fondatore e presidente di Danube Group, nel commentare lo speciale avvenimento, ha dichiarato: “ll matrimonio di mio figlio Adel è in assoluto il momento che ho atteso per tutta la mia vita e non esistono parole adatte a descrivere la gioia che provo. Mia moglie Sameera ed io non vediamo l’ora di accogliere l’adorata Sana nella nostra famiglia e siamo felici di stringere un rapporto duraturo con l’intera famiglia Khan. Abbiamo pensato ad una celebrazione unica e indimenticabile per tutti i nostri ospiti e non abbiamo trascurato neppure un dettaglio, affinché il matrimonio sia un momento davvero speciale per la coppia. La data è ormai vicina e siamo contenti di poter dare il benvenuto a ospiti illustri, per celebrare la grande gioia che l’unione di Sana e Adel ci porterà.”

Originaria di Mumbai, la famiglia Sajan opera a Dubai dall’inizio degli anni ‘90 nel settore dei materiali da costruzione. La capacità imprenditoriale del suo fondatore e presidente Rizwan Sajan ha portato allo sviluppo e all’espansione di Danube Groupe, punto di riferimento per il settore edile negli Emirati Arabi.

Per il terzo anno consecutivo, nel 2016 Rizwan Sajan compare nella classifica degli uomini indiani più potenti degli Emirati, stilata da Forbes Middle East, occupandone il dodicesimo posto.