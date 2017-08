Cosseria, Va pensiero per l’ultimo saluto a Luciano Berruti

SAVONA. 16 AGO. A Cosseria con le note di “Va pensiero” di Giuseppe Verdi orchestrato dalla corale Monteverdi, davanti al Museo della Bicicletta. Una folla commossa stamane ha dato l’ultimo saluto a Luciano Berruti, stroncato da un malore domenica scorsa a Bormida, durante una delle sue solite “biciclettate” nel savonese.

La processione diretta alla Chiesa parrocchiale è passata su un tappeto rosso sistemato dall’amministrazione comunale.

Tante le autorità presenti, non solo della Valbormida. Dalla Toscana è arrivato il sindaco Michele Pescini di Gaiole in Chianti che diede la cittadinanza onoraria a Berruti per il suo importante contributo all’Eroica, la cicloturistica d’epoca famosa in tutto il mondo.





Sul sagrato anche la sua adorata bicicletta, compagna di tante avventure.