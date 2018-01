Corteo Genova Antifascista e CasaPound | Video

Si è concluso ieri, intorno alle 19 e per fortuna senza incidenti, il corteo organizzato da Genova Antifascista. Ecco i video di LN girati da una parte e dall’altra della “barricata”.

Ad anello tra piazza Alimonda, piazza Tommaseo, corso Buenos Aires, corso Torino e via Tommaso Invrea hanno sfilato circa 200-250 attivisti: si sono verificati attimi di tensione quando agenti della Digos si sono schierati in prima linea “a difesa” dell’ingresso di via Montevideo (ossia un tragitto non autorizzato dalla questura) impedendo così agli estremisti di avanzare verso la sede della “Risoluta”.

Insulti: “Fascisti, carogne, tornate nelle fogne” ed altri epiteti. Poi le minacce: “Torneremo e vi romperemo il c…”.

Solo grazie alla professionalità dei poliziotti genovesi si è evitato il peggio e non si è verificato alcun assalto, come invece è successo a Monza (56 denunciati e 4 poliziotti feriti).





Intanto, mentre gli antagonisti marciavano dietro lo striscione “Genova Antifascista” dentro la sede di CasaPound una cinquantina di sostenitori e simpatizzanti partecipavano alla Festa del tesseramento.