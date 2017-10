Corteo Antifascista ‘chiude’ sede de La Superba

GENOVA. 7 OTT. Come annunciato, oggi si è svolto il presidio in via Serra ed il corteo in centro degli attivisti di Genova Antifascista che da giorni stanno manifestando contro l’apertura della sede dell’associazione di estrema destra La Superba-Lealtà Azione. Presente anche il consigliere regionale di Rete a Sinistra Gianni Pastorino.

Mercoledì c’era stato il raduno in piazza De Ferrari con circa 150 persone ed oggi pomeriggio il gruppo si è spostato davanti all’ingresso dell’edificio per poi terminare la manifestazione in zona piazza Alimonda, dove c’è il cippo dedicato a Carlo Giuliani, ma anche la futura sede di un’altra contestatissima formazione della destra radicale, ossia quella di CasaPound di via Montevideo.

Il corteo si è iniziato in via Serra, dove gli attivisti hanno acceso fumogeni e messo in atto il tentativo, riuscito parzialmente, di chiudere con mattoni e cemento la porta dell’associazione.





Inoltre, sul muro della sede de La Superba-Lealtà Azione è stato affisso un volantino che associa Padre Assarotti ad Adolf Hitler come gesto di condanna nei confronti dei Padri Scolopi ‘rei’ di aver affittato lo spazio all’estrema destra (invero a loro dire senza avere saputo prima che l’intestatario del contratto fosse legato a Lealtà Azione).

Gli attivisti di Genova Antifascista, fra gli altri slogan, hanno urlato al megafono: “Diciamo ai residenti che se accettano una sede di fascisti vicino a casa ci avranno qui tutti i sabati”.

Il corteo è poi passato per piazzetta Brignole, via Fiume, Via Cadorna, corso Buenos Aires, piazza Tommaseo, Via Caffa ed è arrivato in piazza Alimonda.

Le azioni e le proteste dei manifestanti, seguiti a distanza dalle forze dell’ordine e da agenti della Digos, sono proseguite in un clima di tensione, ma per fortuna senza incidenti. Anche se davanti al Bingo (ex cinema Augustus) sono stati accesi altri fumogeni ed il traffico è andato in tilt, con alcuni commercianti ed automobilisti inferociti per i disagi.

In via Montevideo sono state imbrattate le saracinesche della sede di CasaPound, dove è stato issato uno striscione: “Nessuno spazio ai fascisti” e si sono ripetuti gli slogan degli attivisti antifascisti, fra cui: “I disoccupati non sono gli immigrati ma è la legge dei padroni che sfrutta i diseredati” e “Genova Antifascista lo sarà per sempre, i fascisti non hanno casa qua perché Genova si è liberata da sola”.

Alla manifestazione di oggi hanno partecipato circa 200 persone, prevalentemente appartenenti all’area degli antagonisti e e dei centri sociali oltre che militanti del Partito Comunista.