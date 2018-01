“Primo gennaio 2018 in Corso Europa a Quinto dopo la fermata bus di San Pietro verso il centro : la carcassa del motorino è lì da mesi mentre il cinghiale morto è una sorpresa di questa mattina. Sarà stato investito da una macchina?”

E’ il testo della segnalazione di un utente Fb pubblicata oggi sul gruppo “Genova contro il degrado..”.

Non si sanno ancora le cause della morte dell’ungulato che andava a spasso in città.





Polemiche sui social network.