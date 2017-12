Corso Armellini, scontro con furgone: una scooterista muore sul colpo

Tragico incidente, poco dopo le 8 di oggi, in corso Armellini a Genova Castelletto.

Lo schianto si è verificato tra uno scooter e un furgone all’altezza dell’ospedale Evangelico.

La scooterista, di circa 40 anni, è morta praticamente sul colpo.





Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Municipale e i soccorritori del 118.

Corso Armellini è stato chiuso in direzione di piazza Manin dall’altezza dell’incrocio con via Bertani per consentire i rilievi degli agenti che devono accertare l’esatta dinamica del tragico incidente.

Traffico in tilt sulla Circonvallazione. Sotto choc e indagato per omicidio colposo il conducente del camion, un veicolo della Danone Trasporti che è stato posto sotto sequestro.

Aggiornamento.

La vittima dell’incidente avvenuto stamane in corso Armellini si chiamava Sonia Natali, aveva 51 anni e abitava in corso Solferino, poco lontano da dove è avvenuto il tragico incidente. La donna era titolare di un’agenzia di viaggi nella zona di Brignole.

Gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale hanno acquisito un filmato delle telecamere di corso Armellini che hanno ripreso l’incidente mortale avvenuto stamane su un rettilineo della strada e costato la vita alla cinquantunenne Sonia Natali.

Secondo quanto riferito, nelle immagini si vede che la donna a bordo del suo scooter finisce sotto il camion mentre sta effettuando la manovra di sorpasso a sinistra del pezzo pesante, al centro della carreggiata, in direzione levante.

La scooterista, che indossava un casco integrale, prima tocca la parte anteriore del camion e poi cade e finisce sotto le ruote gemellari posteriori.