Corsi di lingua inglese col patrocinio del Comune di Recco

Università degli Studi Niccolò Cusano, organizza corsi di lingua inglese, aperti a tutti i residenti del Comune di Recco che abbiamo un’età minima di 14 anni, volti all’acquisizione delle certificazioni A1 – B1 Test of Interactive English Exam (durata corso 30 ore) e B2 – C2 Test of Interactive English Exam (durata corso 40 ore).

Si favorisce la partecipazione degli utenti grazie all’erogazione di voucher, assegnati ad ogni iscritto, a copertura della quasi totalità del costo dei corsi e dell’acquisizione della certificazione. Il corso si terrà nelle giornate di mercoledì in fasce orarie differenti con la possibilità di frequentare la mattina, il pomeriggio o la sera, in base alla preferenza espressa in sede d’iscrizione entro il 26 gennaio 2018.

La conoscenza della lingua inglese e un titolo accademico ancora oggi possono fare la differenza per cogliere le opportunità di un mercato lavorativo sempre più competitivo. L’università Niccolò Cusano, pubblica non statale, istituita dal Miur con D.M. del 2006, in collaborazione con la Nissolino Corsi s.r.l., sede d’esame Gatehouse Awards (per le certificazioni di lingua inglese) e con il patrocinio del Comune di Recco.





Il Learning Center Unicusano di Genova nel corso di questi anni ha realizzato numerosi progetti per promuovere a livello locale la realtà accademica telematica, che oggi è una concreta opportunità non solo per gli studenti lavoratori ma anche per i giovani neo diplomati che desiderano laurearsi nei termini per entrare nel mondo del lavoro prima possibile.

Le amministrazioni pubbliche possono fare molto per agevolare la crescita dei cittadini e rilanciare la loro realtà locale, per questo l’Amministrazione Comunale di Recco ha creduto in questo progetto e ha messo a disposizione le risorse perché potesse essere realizzato. Per informazioni sui costi effettivi del corso è possibile rivolgersi alla Pro Loco di Recco, Via Ippolito D’Aste 2/A. tel. 0185/7224 ABov.