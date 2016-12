Corre nudo in via Venti Settembre: acchiappato dalla polizia

GENOVA. 27 DIC. Correva nudo in via Venti Settembre tra i passanti, che spaesati hanno chiamato la polizia. Il giovane è stato acchiappato nel primo pomeriggio di oggi da una pattuglia mentre si aggirava tra i portici e il marciapiede come mamma lo ha fatto.

L’uomo, in evidente stato di confusione, è stato portato in un angolo della via dello shopping genovese, coperto e soccorso dai poliziotti e dai volontari del 118. E’ stato quindi accompagnato in ospedale.

La foto della “camminata defaticante post pranzi natalizi” pubblicata su Facebook da “Cresciuti Disagiati” sta diventando virale sul web.