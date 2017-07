Corcorso infermieri, zona della Fiera congestionata

GENOVA. 11 LUG. In seguito alla forte affluenza nella zona della Fiera di Genova delle tantissime persone, circa 10mila, che partecipano alla preselezione del concorso per infermiere, di prima mattina si sono generati dei rallentamenti e una coda sulla Sopralevata, la strada Aldo Moro.

Agenti della municipale sono sul posto nella rotatoria Kennedy.

Per l’occasione è stata anche inviata una pattuglia in Sopraelevata per deviare il traffico diretto a levante in via delle Casaccie.