Coppia fa sesso in pizzeria, ripresi da telecamere: ecco il VIDEO virale

LONDRA. 27 MAR. Mentre aspettavano le loro pizze, in piedi dietro il bancone della pizzeria take away Domino’s, si annoiavano e non sapevano come ammazzare il tempo per far passare quei 10 interminabili minuti. Così, mentre il pizzaiolo, a un metro da loro, infornava le loro pizze, hanno deciso di farsi una “sveltina”. Una sveltina decisamente avventurosa, visto che il locale era aperto al pubblico, il pizzaiolo di fronte a loro, e potevano essere visti da chiunque. E infatti così è stato. Perchè a vederli è stata la telecamera all’interno del locale che ha ripreso la scena. Scena che è poi finita online, condivisa sui social da alcuni clienti del locale, e, in poco tempo, il VIDEO è diventato virale sul web.

Nel VIDEO si vedono i due ragazzi impegnati in un rapporto orale. O meglio, la ragazza rannicchiata sotto il bancone, inginocchiata davanti al ragazzo intenta a praticargli un rapporto orale.

I due giovani, adesso che i loro volti e le loro generalità sono state rese pubbliche,usciti allo scoperto, hanno dichiarato di averlo fatto perchè ubriachi, confessando però di non essere pentiti, ma soltanto preoccupati per il fatto che potrebbero rischiare guai seri.

Daniella Hirst, 28 anni, e Craig Smith, 31 anni, di Bridlington, nel North Yorkshire, nel Regno Unito, hanno dichiarato a Metro: “Molti pensano che siamo mortificati, mentre in realtà ci siamo fatti una gran risata, ci sono cose peggiori che accadono nel mondo”. Poi Daniella, forse per stupire o scandalizzare, ha aggiunto: “Regola numero 1, mai sprecare lo sperma del proprio fidanzato, sempre optare per la crosta farcita”.

M.F.