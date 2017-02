Coppa Kleudgen Acquarone: tutti i vincitori

Domenica 19 febbraio si è svolta la gara a coppie di scialpinismo denominata “Coppa Kleudgen Acquarone” organizzata dallo Sci Club Imperia “Alpi Marittime” e dal Club Alpino Italiano sezione di Imperia “Alpi Marittime”.

La storica manifestazione, inserita nel calendario nazionale della Federazione Nazionale Sport Invernali (FISI), la cui prima edizione si è svolta nel 1929, e che dal 1999 si svolgeva a Monesi, quest’anno, a causa della grave situazione di Monesi a seguito dell’alluvione di novembre 2016, è stata spostata a Upega, comune di Briga Alta in valle Tanaro, con un ulteriore impegno organizzativo.

L’organizzazione ringrazia tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito allo svolgimento della gara: gli sponsor (Fratelli Carli, Uno Communication, Pandorà, Jolly Caffè, Mag Medica), le sezioni di Ventimiglia e Garessio del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino, la Croce Bianca di Ormea, il Parco Naturale Alpi Marittime, la Proloco di Upega, la Locanda d’Upega e tutti i volontari che per quattro giorni sono stati impegnati nella preparazione del tracciato di gara che ha avuto il seguente tracciato: Upega, Monte Bertrand, Casa Cacciatori, Poggio Lagone, Cima Missun, con arrivo al Ponte Rio Giaretto. Per un totale di circa 14 km di sviluppo e 1600 mt. di dislivello. Un percorso più corto è stato allestito per la categoria Juniores.

Hanno preso il via 17 coppie che, favorite da condizioni meteo ottimali, dopo le fatiche delle salite si sono divertite anche in discesa per la buona qualità della neve.

La categoria Seniores Maschile è stata vinta dalla coppia Colle/Barazzuol dello sci Club Gressoney Monte Rosa/ Team Nuovi Traguardi che ha impiegato un tempo di 1h46’58”.

La categoria Seniores Femminile è stata vinta dalla coppia Orlando/Ponzo dello S.C. Tre Rifugi con il tempo di 2h56’45” La categoria Master Maschile è stata vinta dalla coppia Prot-Rosazza dello S.C. Corrado Gex con il tempo di 2h12’44”.

La categoria Juniores Femminile è stata vinta dalla coppia Zucco-Ronzon SC Tre Rifugi-Ski Alp Valdobbiadene.