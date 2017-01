Coppa Italia: Lazio-Genoa 4-2, Grifone eliminato

GENOVA 18 GEN. Il Genoa viene eliminato dalla Coppa Italia venendo sconfitto per 4-2 dalla Lazio all’Olimpico di Roma al termine di una gara dai due volti.

L’inizio è di quelli shock: Djordjevic dopo pochi minuti, con un inserimento rapido in area piccola, insacca alle spalle di Lamanna per l’1-0 dei padroni di casa.

Lazio che usufruisce di un calcio di rigore che Felipe Anderson calcia lento permettendo a Lamana di intercettare il pallone. Ma i biancocelesti si rifanno subito con una staffilata da fuori di Hoedt su cui Lamanna nulla può.

Il Grifone sembra spacciato quando al ’41 una gran invenzione di Pinilla riapre la partita. Il Genoa sembra rinfrancato e al ’44 la rimonta è completata: ci pensa Pandev a infilare la porta della sua ex squadra e a pareggiare i conti.

Nella ripresa il Genoa entra maggiormente convinto e al ’65 quasi riesce nel sorpasso ma il palo ferma il tiro da fuori di Ocampos. SImone Inzaghi inserisce l’artiglieria pesante ed infatti sono proprio Milinkovic Savic e Immobile a fissare il punteggio finale sul 4-2.

